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SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT


SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Tarih : 23 Ağustos 2016, 12:09
Puan Ver : Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat(0/10)


Özgür Suriye Ordusu ve YPG güçlerinin Suriye'nin Cerablus kentinde sıkıştırdığı DAEŞ militanları arasında çatışmalar şiddetlenirken, sınırın Türkiye tarafında ise askeri hareketlilik sürüyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine 10 kilometre uzakta bulunan Soylu Mahallesi'nde onlarca tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı ve askeri mühimmat konuşlandırıldı. Askeri araç ve birliklerin terör örgütü DAEŞ üyelerinin sızma ihtimaline karşı hazır bekletildiği öğrenilirken, sızmalara karşı tüm sınır birliklerinin de alarma geçtiği öğrenildi. Öte yandan AFAD ekipleri tarafından da bölgede sahra hastanesi kurulduğu bildirildi.








Etiketler: Suriye  Sınırına  Askeri  Sevkiyat    haber

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