

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Kilis sınırda duvar çalışmaları neredeyse son aşamaya gelindi. Şu ana kadar yaklaşık 20 kilometre sınır hattı duvarla kapatılırken üzerlerine 1 metre jiletli tel çekilmesine bir yandan devam ediliyor. Duvarların tamamlandığı bölgelere 300 metrede bir askeri kulelerin inşasına da başlandı.







ASELSAN GELİŞTİRECEK







Kuleler bittikten sonra ASELSAN tarafından geliştirilen makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi konulacak. Sınır hattına 300 metre yaklaşan şüpheli şahıslar Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde anonslar yapılarak hedeften uzaklaştırılacak. Şahıslar, 2 dakika içinde çıkılmadığı takdirde ise ateş edilecek bir sistem devreye girecek