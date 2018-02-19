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Suriye Rejimi'nin Afrin'e girme kararına hükümetten ilk tepki

SURİYE REJİMİ'NİN AFRİN'E GİRME KARARINA HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin Afrin'e girme hazırlığını değerlendirdi ve "Önümüzde kimse duramaz" dedi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Suriye Rejimi'nin Afrin'e Girme Kararına Hükümetten İlk Tepki(8/10)4

Hükümetten, Suriye Rejimi'nin Afrin'e girme kararına ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin Afrin'e girme hazırlığını değerlendirdi ve "Önümüzde kimse duramaz" dedi. Çavuşoğlu "Eğer PYD-YPG'yi korumaya giriyorlarsa bizi kimse durduramaz. Ama YPG'yi temizlemek için giriyorlarsa problem yok" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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