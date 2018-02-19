Hükümetten, Suriye Rejimi'nin Afrin'e girme kararına ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin Afrin'e girme hazırlığını değerlendirdi ve "Önümüzde kimse duramaz" dedi. Çavuşoğlu "Eğer PYD-YPG'yi korumaya giriyorlarsa bizi kimse durduramaz. Ama YPG'yi temizlemek için giriyorlarsa problem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada