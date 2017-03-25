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suriye rejiminden doğu guta'ya hava saldırısı

SURİYE REJİMİNDEN DOĞU GUTA'YA HAVA SALDIRISI

Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi

Tarih : 25 Mart 2017, 14:07
Puan Ver : Suriye Rejiminden Doğu Guta'ya Hava Saldırısı(9/10)8


Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıda, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu en az 50 kişi yaralandı.



 



kaynak:ahaber








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