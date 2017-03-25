SURİYE REJİMİNDEN DOĞU GUTA'YA HAVA SALDIRISI
Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi
Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıda, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu en az 50 kişi yaralandı.
kaynak:ahaber
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