

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıda, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu en az 50 kişi yaralandı.







kaynak:ahaber