Suriye Petrolüne Venezuela Planı
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suriye petrolüne venezuela planı

SURİYE PETROLÜNE VENEZUELA PLANI

Suriye'ye uygulanan ekonomik ambargonun Venezuela üzerinden aşılmak istendiği belirtiliyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:51
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Ham petrolü Karayipler'e taşımak için gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Suriye'nin uluslararası yaptırımları es geçmek için yarattığı plan kapsamında, Rus bir firma satışa aracılık edecekti. Suriye'den alınan petrol, Hollanda'nın Karayipler'deki sömürgesi Aruba Adası'na taşınıp burada rafineriden sonra ABD'nin benzin istasyonlarına dağıtılacaktı.



Plan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde hazırlandı. Petrol üretiminin son 30 yılın düşük seviyeye düştüğü, enflasyonun yüzde 475'e çıktığı Nicolas Maduro döneminde devam edip etmediği ise net değil. Venezuela hükümetine yakın petrol taciri Wilmer Ruperti, Suriyeli 'meslektaşlarıyla' 2012'de başkent Caracas'ta tanıştığını ancak artık bu planın bir parçası olmadığını söyledi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Suriye  Petrolüne  Venezuela  Planı    haber

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