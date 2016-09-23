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suriye ordusu halep'e 'kapsamlı taarruz' başlattı

SURİYE ORDUSU HALEP'E 'KAPSAMLI TAARRUZ' BAŞLATTI

Suriye ordusunun Halep'te muhaliflerin elindeki bölgelere başlattığı 'kapsamlı' taarruzun kara operasyonunu da içereceği bildirildi

Tarih : 23 Eylül 2016, 16:47
Puan Ver : Suriye Ordusu Halep'e 'kapsamlı Taarruz' Başlattı(0/10)


Suriye ordusundan bir kaynak, Halep kentinin muhaliflerin elindeki kesimine yönelik olarak başlatılan taarruzun, kara operasyonunu da içeren "kapsamlı" bir taarruz olduğunu ve kara operasyonu öncesi hava ve topçu saldırılarının "bir süre daha " devam edebileceğini söyledi.



Suriye ordusu dün gece Halep'in doğu mahallelerine karşı askeri operasyon başlattığını açıkladı.



Reuters'ın haberine göre kaynak, sahadaki duruma ve kayıplara bağlı olarak operasyonun bir süre daha sürebileceğini söyledi.



Kaynak, "Her askeri operasyonda olduğu gibi hazırlık amaçlı hava ve topçu saldırılarıyla başlıyoruz, bundan sonra bombardımanın sonuçlarına göre kara operasyonu başlayacak" dedi.








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