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suriye ordusu ekmek sırasını vurdu!

SURİYE ORDUSU EKMEK SIRASINI VURDU!

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Halep kent merkezinde, bir fırını hedef alan hava saldırısında 6 sivil öldü, 5'i yaralandı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 16:33
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Halep'teki sivil savunma yetkilisi Babiris Meşal, rejime ya da Rusya'ya ait olduğunu düşündükleri bir savaş uçağının, muhaliflerin kontrolündeki Maadi mahallesinde ekmek fırınına saldırdığını söyledi.



Meşal, saldırıda, ilk belirlemelere göre fırında çalışan ve ekmek için bekleyenlerden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Tek katlı fırındaki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.



Savaşın başından bu yana çocuk, yaşlı demeden saldıran Rusya ve Esad rejiminin saldırılarında bu zamana kadar çok sayıda okul, fırın ve hastanenin de vuruldu.








Etiketler: Suriye  Ordusu  Ekmek  Sırasını  Vurdu    haber

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