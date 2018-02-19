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Suriye Krizine Ab Müdahil Oldu: Harekete Geçmeliyiz
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Suriye krizine AB müdahil oldu: Harekete geçmeliyiz

SURİYE KRİZİNE AB MÜDAHİL OLDU: HAREKETE GEÇMELİYİZ

Avrupa Birliği, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Suriye Krizine Ab Müdahil Oldu: Harekete Geçmeliyiz(6/10)2

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.

YÜZLERCE SİVİL MAĞDUR OLDU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides'in ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son haftalarda İdlib ve Doğu Guta'da insani durumun kötüleştiği, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce masum sivilin mağdur olduğu belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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