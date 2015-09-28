

BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ilk gününde ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM kürsüsünden verecekleri mesajlar ve ikili görüşmelerinin, Suriye krizinin çözümü konusunda uluslararası toplum tarafından ne tür adımlar atılabileceğini göstermesi bekleniyor.







Suriyeli sığınmacıların Avrupa kapılarına dayanmasıyla uluslararası toplumun soruna çözüm bulma çalışmaları yoğunlaştı. Bu kapsamda bugün başlayacak BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri, izlenecek yolun görülmesi için belirleyici olacak.