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suriye krizi için bm'de kritik gün

SURİYE KRİZİ İÇİN BM'DE KRİTİK GÜN

BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk gününün, Suriye krizinin çözümü konusunda uluslararası toplumun ne tür adımlar atabileceğini göstermesi bakımından önemli olacağı değerlendiriliyor.

Tarih : 28 Eylül 2015, 10:03
Puan Ver : Suriye Krizi İçin Bm'de Kritik Gün(10/10)8


BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ilk gününde ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM kürsüsünden verecekleri mesajlar ve ikili görüşmelerinin, Suriye krizinin çözümü konusunda uluslararası toplum tarafından ne tür adımlar atılabileceğini göstermesi bekleniyor.



Suriyeli sığınmacıların Avrupa kapılarına dayanmasıyla uluslararası toplumun soruna çözüm bulma çalışmaları yoğunlaştı. Bu kapsamda bugün başlayacak BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri, izlenecek yolun görülmesi için belirleyici olacak.








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