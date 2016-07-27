

Patlamanın etkisiyle bir çok bina yıkılıp araçlar alev alırken, enkaz altında kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Türkiye-Suriye sınırında ve Nusaybin ilçesinin hemen karşasında bulunan Suriye'nin Kamışlı kenti Xerbi mahallesinde Kasimo Camii yakınlarında saat 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.



Nusaybin'den de görülen ve hissedilen patlamanın bomba yüklü bir kamyonun patlatılması sonucu meydana geldiği belirtilirkten, bomba yüklü aracın Kamışlı'daki kanton yönetiminin Savunma bakanlığına gitmek istediği ancak gidemeyince halkın arasında bomba yüklü kamyonu patlattığı belirtilydi. Patlama ile birlikte çok sayıda bina ve ev yıkılırken, bir çok araçta yandı. Patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenilirken, enkaz alanda kalan yaralıların çıkarılması çalışmaları sürüyor.