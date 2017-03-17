SURİYE: İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu.
Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu.
Buna karşılık İsrail, uçaklarının hasar görmeden üslerine döndüğünü açıkladı. Şam rejimi, İsrail savaş uçaklarının Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri vurduğunu bildiriyor.
kaynak:milliyet
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