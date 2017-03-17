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suriye: israil savaş uçağını düşürdük

SURİYE: İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu.

Tarih : 17 Mart 2017, 12:22
Puan Ver : Suriye: İsrail Savaş Uçağını Düşürdük(7/10)7


Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu.



Buna karşılık İsrail, uçaklarının hasar görmeden üslerine döndüğünü açıkladı. Şam rejimi, İsrail savaş uçaklarının Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri vurduğunu bildiriyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Suriye  İsrail  Savaş  Uçağını  Düşürdük    haber

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