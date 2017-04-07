

Ünlü Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.







Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.







kaynak:sabah