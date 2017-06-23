SURİYE İÇİN KAZAK VE KIRGIZ ASKER PLANI
Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de oluşturulması için anlaştığı çatışmasızlık bölgelerine Kazak ve Kırgız askerlerinin de konuşlandırılması gündemde.
Ankara, Türk ve Rus askerlerin İdlib'de birlikte görev yapacağını dün duyurdu.Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma bünyesindeki savunma komitesinin başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'de oluşturulması kararlaştırılan dört çatışmasızlık bölgesinin nasıl denetleceğine dair açıklamalarda bulundu. Rus vekil, bazı bölgelerin denetimi için Kazakistan ve Kırgızistan'a teklif götürdüklerini açıkladı.
Bu ülkelerden Suriye'ye asker göndermelerini istediklerini belirten Şamanov, henüz kesin bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.
İdlib'e Türk ve Rus askerleri
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk ve Rus askerlerin İdlib'de birlikte görev yapacağını dün açıkladı. Sözcü Kalın, "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var; Belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler. Bu görev gücü içerisinde onlar da yer alabilir" dedi.
kaynak:milliyet
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