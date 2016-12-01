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suriye için çok kritik uzlaşma sinyali!

SURİYE İÇİN ÇOK KRİTİK UZLAŞMA SİNYALİ!

Türkiye ile Rusya arasında, Suriye konusunda yapılan görüşmelerden önemli sonuçlar çıktı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 17:32
Puan Ver : Suriye İçin Çok Kritik Uzlaşma Sinyali!(6/10)7


Türkiye ile Rusya arasında, Suriye konusunda yapılan görüşmelerden önemli sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç kez telefonla konuşurken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye geldi. Ankara ile Moskova arasındaki temas trafiğine ilişkin önemli mesajlar ise, Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısında ortaya çıktı.



 



kaynak:sözcü








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