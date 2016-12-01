

Türkiye ile Rusya arasında, Suriye konusunda yapılan görüşmelerden önemli sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç kez telefonla konuşurken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye geldi. Ankara ile Moskova arasındaki temas trafiğine ilişkin önemli mesajlar ise, Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısında ortaya çıktı.







kaynak:sözcü