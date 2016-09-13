

Suriye ordusu, Salı gününün ilk saatlerinde bir İsrail savaş uçağı ile insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, savaş uçağı İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye denetiminde olan son kısmı Kuneytira'da vuruldu.







İsrail ordusu ise, Suriye topraklarında herhangi bir uçağının düşürülmediğini açıkladı.