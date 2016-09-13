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SURİYE 'DÜŞÜRDÜK' DEDİ, İSRAİL YALANLADI


SURİYE 'DÜŞÜRDÜK' DEDİ, İSRAİL YALANLADI
Tarih : 13 Eylül 2016, 11:37
Puan Ver : Suriye 'düşürdük' Dedi, İsrail Yalanladı(9/10)10


Suriye ordusu, Salı gününün ilk saatlerinde bir İsrail savaş uçağı ile insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, savaş uçağı İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye denetiminde olan son kısmı Kuneytira'da vuruldu.



İsrail ordusu ise, Suriye topraklarında herhangi bir uçağının düşürülmediğini açıkladı.








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