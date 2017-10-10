Erdoğan: Kanal İstanbul Projesinin Temeli Bu Yıl Veya 2018 Yılı Başında Atılacak
Son Dakika! Polis Memuru, Korkuteli Cumhuriyet Savcısını Makamında Silahla Vurdu
Kuzey Irak'tan Gelen Bombalı Eylem Hazırlığındaki Teröristler Mersin'de Yakalandı
Hastane Şantiyesinde Yakalanan Pkk'lıya 12 Yıl Hapis Cezası Verildi
Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
Başbakan, Hafta Sonu Bağdat'a Gidiyor! Iraklı Mevkidaşıyla Kuzey Irak'ı Konuşacak
Erdoğan'dan Abd'yi Köşeye Sıkıştıracak Soru: Bu Ajanlar Konsolosluğa Nasıl Sızdı?
Suriye, Dünya Kupası Elemelerinde Avustralya'ya Yenildi
Erdoğan'dan Abd'nin Büyükelçisi Bass'a Ağır Sözler: Seni Abd'nin Temsilcisi Olarak Görmüyoruz
Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
50 Yıllık Genetiği Bozulmamış Sebze Tohumlarından Ürün Elde Edildi
Arjantin'de Portakal Büyüklüğünde Dolu Yağışı! Araçlarda Büyük Hasar Oluştu
Erman Toroğlu, Arda'ya Patladı: Hesap Soracakmış, O Parmağını Kırarım
İspanya'da Gerilim Yüksek! Katalan Lider Bağımsızlık İlan Ederse Gözaltına Alınacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Önümüzdeki Sezonun Transfer Planını Bile Hazırladı
Türkiye, Rusya'dan İthal Edilen 7 Ürüne Onay Şartı Getirdi
Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
Pazar Yerlerine Yeni Düzenleme Geliyor
Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu

SURİYE, DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE AVUSTRALYA'YA YENİLDİ


Suriye, Dünya Kupası Elemelerinde Avustralya'ya Yenildi
Tarih : 10 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Suriye, Dünya Kupası Elemelerinde Avustralya'ya Yenildi(7/10)3

Rusya'da gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Suriye, Avustralya'ya normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu, Dünya Kupası macerasını noktaladı. İlk maç 1-1 sona ermişti.

NORMAL SÜRE 1-1 BİTTİ

ANZ Stadı'nda karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, etkili kontratakta Omar Al Somah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 13'te 37 yaşındaki golcü Tim Cahill, skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 geçildi.

Uzatma bölümlerinde 94'te Al Mawas kırmızı kart görünce Suriye kalan dakikaları 10 kişi oynamak durumunda kaldı. 109'da bir kez daha sahne alan Tim Cahill, ev sahibini 2-1 üstünlüğe taşıdı.

UMUTLAR DİREKTEN DÖNDÜ

120+1'de Suriye'nin kazandığı frikikte top direkten dönerken, konuk ekibin Dünya Kupası umutları dramatik biçimde sona erdi.

Bu sonucun ardından Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu Elemeleri'nde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriye  Dünya  Kupası  Elemelerinde  Avustralya  Ya  Yenildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER