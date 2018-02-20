Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Suriye Devlet Televizyonu: Türk jetleri Afrin'de Esad güçlerini vurdu!

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: TÜRK JETLERİ AFRİN'DE ESAD GÜÇLERİNİ VURDU!

Son Dakika! Suriye Devlet Televizyonu, Türkiye'nin Afrin'e giren Esad güçlerinin Türk jetleri tarafından bombalandığını duyurdu.

Tarih : 20 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Suriye Devlet Televizyonu: Türk Jetleri Afrin'de Esad Güçlerini Vurdu!(7/10)3

Terör örgütü PYD/YPG ile anlaşan eli kanlı Esad Rejimine bağlı güçler Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e girmeye başladı.

Suriye Devlet Televizyonu Esad Rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgenin Türk jetleri tarafından vuruldu.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriye  Devlet  Televizyonu  Türk  Jetleri  Afrin  De  Esad  Güçlerini  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER