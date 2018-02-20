SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: TÜRK JETLERİ AFRİN'DE ESAD GÜÇLERİNİ VURDU!
Son Dakika! Suriye Devlet Televizyonu, Türkiye'nin Afrin'e giren Esad güçlerinin Türk jetleri tarafından bombalandığını duyurdu.
Terör örgütü PYD/YPG ile anlaşan eli kanlı Esad Rejimine bağlı güçler Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e girmeye başladı.
Suriye Devlet Televizyonu Esad Rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgenin Türk jetleri tarafından vuruldu.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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