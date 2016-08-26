

Suriye'de hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaki kentten muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Yerel yönetim konseyinin bir üyesi, Guardian gazetesinde kentten tahliyelerin Cuma günü başlayacağını söyledi.







Konsey üyesi "Siviller daha çok rejim kontrolündeki bölgelere gitmeye zorlanıyor. Savaşçıların ailelerinin de onlarla gidebileceği söylendi ancak henüz hiçbir şey teyit edilemedi. Yarın ilk sivil grubunu almaya geldiklerinde ayrıntıları öğreneceğiz" diye konuştu.