SURİYE DERAYA'DA TARAFLAR ANLAŞTI, MUHALİFLER ÇEKİLİYOR
Rejim karşıtı gösterilerin başladığı ilk kentlerden biri olan Deraya'daki son muhaliflerin de silahlarını bırakıp bölgeden ayrılmayı kabul etmesiyle, tahliyeler başladı. Hükümete bağlı birlikler kentin kontrolü tamamen ele geçirmeye hazırlanıyor.
Suriye'de hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaki kentten muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Yerel yönetim konseyinin bir üyesi, Guardian gazetesinde kentten tahliyelerin Cuma günü başlayacağını söyledi.
Konsey üyesi "Siviller daha çok rejim kontrolündeki bölgelere gitmeye zorlanıyor. Savaşçıların ailelerinin de onlarla gidebileceği söylendi ancak henüz hiçbir şey teyit edilemedi. Yarın ilk sivil grubunu almaya geldiklerinde ayrıntıları öğreneceğiz" diye konuştu.
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