Rejim karşıtı gösterilerin başladığı ilk kentlerden biri olan Deraya'daki son muhaliflerin de silahlarını bırakıp bölgeden ayrılmayı kabul etmesiyle, tahliyeler başladı. Hükümete bağlı birlikler kentin kontrolü tamamen ele geçirmeye hazırlanıyor.