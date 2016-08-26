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suriye deraya'da taraflar anlaştı, muhalifler çekiliyor

SURİYE DERAYA'DA TARAFLAR ANLAŞTI, MUHALİFLER ÇEKİLİYOR

Rejim karşıtı gösterilerin başladığı ilk kentlerden biri olan Deraya'daki son muhaliflerin de silahlarını bırakıp bölgeden ayrılmayı kabul etmesiyle, tahliyeler başladı. Hükümete bağlı birlikler kentin kontrolü tamamen ele geçirmeye hazırlanıyor.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:50
Puan Ver : Suriye Deraya'da Taraflar Anlaştı, Muhalifler Çekiliyor(0/10)


Suriye'de hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaki kentten muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Yerel yönetim konseyinin bir üyesi, Guardian gazetesinde kentten tahliyelerin Cuma günü başlayacağını söyledi.








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