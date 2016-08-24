

Reuters: Türkiye IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyon başlattı







Reuters haber ajansı, 'Türkiye ve ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyona girişti' diyerek haberi geçti.







AP: Türkiye Suriye sınırını IŞİD'den temzilemek için operasyon başlattı







Associated Press (AP), haberinde 'Türkiye Suriye sınırındaki kenti IŞİD'den temizlemek için operasyona başladığını ilan etti' ifadesine yer verdi.







BBC: Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekât başlattı







İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekât başlattı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. BBC, Türk özel kuvvetlerinin ABD'nin başını çektiği hava operasyonunun desteğiyle Suriye'nin içine girdiğini aktardı.







New York Times: Türk ordusu Suriye'de IŞİD'i süpürmek için operasyon başlattı.







"Türk özel kuvvetleri IŞİD'e karşı Suriye'nin kuzeyinde ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin de haberdar olduğu jet destekli bir operasyon başlattı. Türk yetkililer Çarşamba günü başlayan operasyonun Türkiye sınırında boyunca uzanan IŞİD militanlarını içerdiğini açıkladı."







Al Jazeera English: Türkiye Suriye Cerablus'ta IŞİD'e saldırıya katılıyor







Al Jazeera ana sayfasından sunduğu habere 'Türkiye Suriye Cerablus'ta IŞİD'e saldırıya katılıyor' başlığını attı. Medya organı, savaş uçaklarının IŞİD hedeflerini bombardımana tuttuğunu aktardı.







CNN: Türkiye Suriye'de kitlesel anti IŞİD taarruzu başlattı







Türkiye Suriye'nin kuzayinde IŞİD karşıtı askeri operasyon başlattı. Amaç Suriye sınırı boyunca uzanan IŞİD tehdidini terörden temizlemek.