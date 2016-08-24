O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SURİYE CERABLUS HAREKÂTI DÜNYADA GÜNDEM OLDU!


SURİYE CERABLUS HAREKÂTI DÜNYADA GÜNDEM OLDU!
Tarih : 24 Ağustos 2016, 11:01
Puan Ver : Suriye Cerablus HarekÂTı Dünyada Gündem Oldu!(0/10)


Reuters: Türkiye IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyon başlattı



Reuters haber ajansı, 'Türkiye ve ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyona girişti' diyerek haberi geçti.



AP: Türkiye Suriye sınırını IŞİD'den temzilemek için operasyon başlattı



Associated Press (AP), haberinde 'Türkiye Suriye sınırındaki kenti IŞİD'den temizlemek için operasyona başladığını ilan etti' ifadesine yer verdi.



BBC: Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekât başlattı



İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekât başlattı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. BBC, Türk özel kuvvetlerinin ABD'nin başını çektiği hava operasyonunun desteğiyle Suriye'nin içine girdiğini aktardı.



New York Times: Türk ordusu Suriye'de IŞİD'i süpürmek için operasyon başlattı.



"Türk özel kuvvetleri IŞİD'e karşı  Suriye'nin kuzeyinde ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin de haberdar olduğu jet destekli bir operasyon başlattı. Türk yetkililer Çarşamba günü başlayan operasyonun Türkiye sınırında boyunca uzanan IŞİD militanlarını içerdiğini açıkladı."



Al Jazeera English: Türkiye Suriye Cerablus'ta IŞİD'e saldırıya katılıyor



Al Jazeera  ana sayfasından sunduğu habere 'Türkiye Suriye Cerablus'ta IŞİD'e saldırıya katılıyor' başlığını attı. Medya organı, savaş uçaklarının IŞİD hedeflerini bombardımana tuttuğunu aktardı.



CNN: Türkiye Suriye'de kitlesel anti IŞİD taarruzu başlattı



Türkiye Suriye'nin kuzayinde IŞİD karşıtı askeri operasyon başlattı. Amaç Suriye sınırı boyunca uzanan IŞİD  tehdidini terörden temizlemek.








Etiketler: Suriye  Cerablus  HarekÂTı  Dünyada  Gündem  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER