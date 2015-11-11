

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Antalya'da yapılacak olan G-20 zirvesinin "kapsayıcılık" ilkesini "adalet anlayışını" da içerecek şekilde genişletildiğini, yeniden yorumlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca iki ve üçüncü başlıklar olarak uygulama ve yatırımlar öncelikleriyle birlikte G20 çalışmalarına yeni bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum. Küresel ve yerel düzeyde desteklenmeyen bir kalkınmanın kimseyi mutlu etmeyeceğini, edemeyeceğini görmek zorundayız. Ekonomik büyüme ve refahtan toplumların tüm kesimlerinin hak ettikleri payı almasını sağlayamadığımız sürece hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılabilmesi mümkün değildir. Genç ve kadın istihdamına özel önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin güçlendirilmesi gerekiyor. Dünya, sadece gelişmiş ülkelerin faaliyet alanı olarak görülemez, eğer böyle görülüyorsa burada çok ciddi bir yanlış vardır. Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının da küresel düzeyde ele alınması ve çözümü yönünde ortak gayret sarf edilmesi şarttır. Biz, tüm bu konuları 'kapsayıcılık' başlığı altında Antalya Zirvesi'nde gündeme getiriyoruz. G-20'nin en önemli ihtiyaçlarından biri de alınan kararların uygulamaya geçmesinin sağlanması ve takibidir" ifadelerini kullandı.