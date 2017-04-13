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surface pro 5 nasıl olacak?

SURFACE PRO 5 NASIL OLACAK?

Surface Pro 5 için artık geri sayım başladı. Ancak haberler pek iyi değil. Surface Pro 5 hakkında son bilgiler sizlerle.

Tarih : 13 Nisan 2017, 10:18
Puan Ver : Surface Pro 5 Nasıl Olacak?(5/10)3


Surface Pro 5 için artık geri sayım başladı. Ancak haberler pek iyi değil. Surface Pro 5 hakkında son bilgiler sizlerle.



Ekim 2015'te duyurulan Surface Pro 4'ten bu yana 1.5 yıl geçti ancak Microsoft henüz yeni bir model duyurmadı. Dolayısıyla Surface Pro 5'in yakın zaman duyurulması bekleniyor. Mobil tarafta sadece Surface serisi ile başarılı olabilen Microsoft'un seriyi devam ettirmesi bekleniyor.



Ortaya çıkan son bilgiye göre Surface Pro 5, Intel Kaby Lake işlemcileri ile tüketicilerin karşısına çıkacak. 14nm mimarisine sahip yeni işlemciler, önceki seriye göre daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü vaad ediyor. Zaten beklenen ve akıllara gelen ilk iyileştirme buydu.



Kullanıcıları üzen haber ise Twitter'dan geldi. Paul Thurrott tarafından paylaşılan bir tweet'e göre Surface Pro 5 modelinde Surface Connect portu kullanılmaya devam edilecek. Ancak beklenti USB-C'ye geçiş yapılması yönündeydi.



Son dönemlerde piyasaya çıkan üst seviye cihazlarda (akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarlarda) USB-C kullanıldığını görüyoruz. Çok daha küçük bir port olan USB-C, hem veri transferi hem de cihaz şarjı için kullanılabilen esnek bir port. Ancak Microsoft bu yeniliğe yer vermeyi düşünmüyor gibi duruyor.



Intel Kaby Lake haricinde bir yenilik ise şimdilik gündemde yok.  Microsoft, Windows Phone tarafında olduğu gibi Surface tarafında da geri adım atmış olabilir.



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