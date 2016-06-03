O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

surface phone'un yeni görüntüsü sızdırıldı

SURFACE PHONE'UN YENİ GÖRÜNTÜSÜ SIZDIRILDI

Microsoft'un merakla beklenen yeni telefonu Surface Phone'un yeni görüntüsü sızdırıldı. Bu görüntü son derece ilginç bir cihazın bizi beklediğini gösteriyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:34
Puan Ver : Surface Phone'un Yeni Görüntüsü Sızdırıldı(8/10)5


Microsoft'un merakla beklenen yeni telefonu Surface Phone'un yeni görüntüsü sızdırıldı. Bu görüntü son derece ilginç bir cihazın bizi beklediğini gösteriyor.



Bildiğiniz gibi Microsoft geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı ve sonunda Lumia telefonlardan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket Lumia telefonlardan vazgeçti ama bu Microsoft'un Windows 10 Mobile'den tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Amerikalı teknoloji devi bunun yerine sadece en üst segment akıllı telefonlara odaklanacak. İşte bu premium telefonların ilkinin Surface Phone olması bekleniyor.



Bir süredir gündemde olan Surface Phone, bugün bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez de telefonun tasarımını net bir şekilde gösteren yeni bir görüntü internete servis edildi. İlk olarak Çin'in Baidu sitesinde yayınlanan bu yeni görüntü, telefon sızıntıları konusunda son derece güvenilir olan bir kaynaktan gleiyor. O yüzden bu görüntünün gerçekten de Microsoft'un yeni telefonuna ait olduğu sanılıyor. Eğer bu görüntü gerçektende Surface Phone, telefon son derece ilgi çekici bir tasarıma sahip olacak demek. Bu tasarımın en ilgi çekici yanı ise telefonun klavyeye sahip olması.



Turkcell T70 ‘e yakından bakın







Etiketler: Surface  Phone  Un  Yeni  Görüntüsü  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER