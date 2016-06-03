

Microsoft'un merakla beklenen yeni telefonu Surface Phone'un yeni görüntüsü sızdırıldı. Bu görüntü son derece ilginç bir cihazın bizi beklediğini gösteriyor.



Bildiğiniz gibi Microsoft geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı ve sonunda Lumia telefonlardan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket Lumia telefonlardan vazgeçti ama bu Microsoft'un Windows 10 Mobile'den tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Amerikalı teknoloji devi bunun yerine sadece en üst segment akıllı telefonlara odaklanacak. İşte bu premium telefonların ilkinin Surface Phone olması bekleniyor.



Bir süredir gündemde olan Surface Phone, bugün bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez de telefonun tasarımını net bir şekilde gösteren yeni bir görüntü internete servis edildi. İlk olarak Çin'in Baidu sitesinde yayınlanan bu yeni görüntü, telefon sızıntıları konusunda son derece güvenilir olan bir kaynaktan gleiyor. O yüzden bu görüntünün gerçekten de Microsoft'un yeni telefonuna ait olduğu sanılıyor. Eğer bu görüntü gerçektende Surface Phone, telefon son derece ilgi çekici bir tasarıma sahip olacak demek. Bu tasarımın en ilgi çekici yanı ise telefonun klavyeye sahip olması.