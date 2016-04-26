Surface Phone özellikleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Microsoft'un yeni akıllı telefonu olacağı iddia edilen cihazın özellikleri haberimizde.



Surface Phone özellikleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Microsoft'un yeni akıllı telefonu olacağı iddia edilen cihazın özellikleri haberimizde.



Forbes'in yayınladığı bir habere göre Microsoft Surface Phone, teknik özellikleri itibariyle tam anlamıyla bir amiral gemisi olacak. Firmanın yeni umudu Surface Phone bakalım hangi özellikler ile gelecek?



Microsoft Surface Phone özellikleri!



Windows Phone ve Lumia isimli cihazları ile uzun zamandır pazarda kendine bir yer edinmeye çalışan Microsoft yeni bir akıllı telefon serisine başlayabilir. Surface isimli tabletlere şimdi akıllı telefonlar da eklenecek. Bunun en önemli sebebi Microsoft'un ihtiyaç duyduğu yenilik hareketi. Firma Lumia ve Windows Phone isimlerinin kötü prestijinden kurtulmak istiyor.



İddiaya göre Microsoft Surface Phone, Qualcomm Snapdragon 830 yongasını kullanan ilk telefonlardan biri olacak. MSM 8998 koduna sahip olan bu yonganın özellikleri henüz tam anlamıyla belli değil. Ancak üst seviye bir yonga olacağını söylemek şimdiden mümkün.



Diğer yandan 8 GB RAM iddiaları da dikkat çekiyor. Windows 10 Mobil işletim sistemiyle gelecek olan telefon, teknik özellikleri itibariyle güçlü bir donanıma sahip olacak. Böylelikle Microsoft Continuum adaptörü kullanılarak, telefon bir masaüstü bilgisayarın yapabildiği çoğu işlemin üstesinden gelebilecek.



Surface Phone'un 2017 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak tanıtımı bu yılın sonunda yapılabilir. Bu noktada henüz resmi bir açıklama yok.



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