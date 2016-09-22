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surface phone hakkında merak uyandıran detay!

SURFACE PHONE HAKKINDA MERAK UYANDIRAN DETAY!

Microsoft'un beklenen Surface Phone projesiyle ilgili merak uyandıran bir detay ortaya çıktı. İddialar cihazın dikkat çekici bir teknolojiye sahip olacağını söylüyor. İşte detaylar.

Tarih : 22 Eylül 2016, 09:20
Puan Ver : Surface Phone Hakkında Merak Uyandıran Detay!(0/10)


Microsoft'un beklenen Surface Phone projesiyle ilgili merak uyandıran bir detay ortaya çıktı. İddialar cihazın dikkat çekici bir teknolojiye sahip olacağını söylüyor. İşte detaylar.



 



Akıllı telefon sektöründe yaşanan büyük hayal kırıklığından sonra Microsoft'tan yeni bir konsept bekleniyor. Duyurulacağı düşünülen yeni Surface Phone serisinin parmak izi okuma sensörünün ekrana gömülü olacağına ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Yani cihazın parmak izinizi taraması için parmağınızı ekrana koymanız yeterli olacak. Gövde üzerinde harici bir sensöre gerek kalmayacak.



Konu hakkında basına sızan patent görselinin haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. WIPO (World Intellectual Property Organization) kaynaklı görselden pek bir şey anlamak mümkün değil. Ancak temel olarak bu teknolojinin şemasını içeriyor.



Firmalar patentini aldığı her teknolojiyi gerçek hayata geçirmiyor. Ancak Microsoft gibi yeni bir akıllı telefon serisi duyurması beklenen bir firma için bu son derece dikkat çekici bir teknoloji olabilir. Firma tablet sektöründe başarı elde etse de aynı başarıyı akıllı telefon tarafında bulamıyor.



İddiaların bir kısmının ayakları henüz yere basmıyor. Yani bu konu hakkında çok fazla söylenti mevcut. 2017 yılına kadar yeni bir Microsoft telefonu da beklenmiyor. Eğer bu iddia doğruysa 2017 yılında parmak izi sensörü ekranın içine yerleştirilmiş yeni bir akıllı telefon göreceğiz. Detaylar şimdilik bu kadar.



Google Pixel ve Pixel XL işte böyle görünecek!








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