SURFACE BOOK NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKIYOR ?
Microsoft ikisi bir arada çözüm isteyen kullanıcılara yönelik sunduğu Surface Book yeni sürümüne gelecek yıl terfi edebilir.
Microsoft ikisi bir arada ürünlerden hoşlanan kullanıcılar için piyasaya sürdüğü ürün Surface Book, fiyatındaki yükseklikler olduğu halde bile kullanıcılar tarafından ilgi görmüştü. Bu ilgiyi gören Microsoft, serinin devam ürününü piyasaya çıkarmayı düşünüyor.
İkisi bir arada ürünleri içinde en iyi donanımlardan birine sahip olan Surface Book klavyesinde bir adet Nvidia ekran kartı ile bunun en büyük kanıtını sunuyordu tüm tüketicilere. Aslında ailenin yeni üyesinin bu yıl piyasada olması bekleniyordu ama bazı tasarım sorunları yüzünden bu plan biraz aksadı.
Beklenen donanım özellikleri arasında 13 inçlik 3840×2160 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Intel'in Kaby Lake tabanlı Core i5 veya Core i7 işlemcileri ve Nvidia'nın Pascal mimarisi mobil ekran kartları ile gelmesş bekleniyor.
Tam tarih olarak ne zaman piyasada olacağı bilinmeyen ürünün 1500 dolar fiyat etiketiyle piyasada olacağı söyleniyor.
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