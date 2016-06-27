

Microsoft'un, hakkında büyük umutlar beslediği Surface serisi bekleneni vermekten uzak kalıyor.



Teknoloji dünyasında, oyun bir kez daha değişti. Microsoft, Surface 3'ün üretimini, yılın sonuna kadar durduracağını duyurdu. Üstelik Amerikalı teknoloji devi Surface 4'ün üretilip üretilmeyeceğini yönelik açıklamada bulunmayı reddetti.



Vaka bundan, 1, 1-5 yıl önce gerçekleşse; yeni tabletin mutlaka satışa sunulacağını iddia edebilirdik. Ne var ki artık değişken bir pazar var. PC satışları, az da olsa, yine yükselişte. Tabletlerin ise güncelleme takvimleri söz konusu. Yazılım güncellemesi alamayan tabletler, yok oluşa mahkum oluyor. Tablet satışları geriliyor, PC'ler ise eskisi kadar olmasa da güçleniyor. “2 in 1” dünyası ise bir şekilde hep canlı kalıyor.



Yani Microsoft, Surface 3, nispeten bir başarısızlık. “2 in 1” kategorisinde olan ve ama satışı gerileyen nadir cihazlardan biri.



Yani Microsoft, oyun planını değiştirmek zorunda. Aslında Suraface güçlü bir isim, pek çok kişinin, PC upgrade bütçesini kendine çekebilir. Surface 4, kayda değer fırsatlar elde edebilirdi ama diğer PC üreticilerinin de, 2-in-1 pazarına yatırımda bulunması ve daha uygun fiyatlı ve yeniliğe daha açık cihazlar üretmesi, Microsoft'un elindeki kozları yok ediyor. Hali hazırda büyük ağabey Surface Pro 4, 850 dolarlık fiyatla satışta ve o da çok parlak bir gelecek vaat etmiyor.



Analist Roger Kay, durumu aslında yukarıda çok daha basit bir şekilde tanımlıyor: “Artık OEM üreticileri, S'urface duyduklarında bile gözlerini deviriyor. Intel'in üretimini durdurduğu Atom işlemciler ile donatılan cihazlar, yeterince kar elde etmedi. Ne var ki diğer üreticiler, pek çok donanım devi ile çalışıyor, 2 in 1 cihazlar büyüyüp gelişebiliyor. Lakin Microsoft, kendi prensiplerine çok bağlı.”



