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sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat

SÜREKLİ YORGUN HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sürekli yorgun hissedenlere uyarılarda bulundu.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:12
Puan Ver : Sürekli Yorgun Hissediyorsanız Dikkat(6/10)5


Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sürekli yorgun hissedenlere uyarılarda bulundu.



Yoğun bir günlük programının oluşu, iş, trafik ya da sorumlulukların artışı tek başına yorgunluğun nedeni olamayabileceğini ifade eden Yıldırım, yorgunluğun nedenlerinden bazılarını şöyle sıraladı:



"1) Diyetin etkisi olabilir: Araç doğru yakıt olmadan çalışmadığı gibi vücut da doğru besin verilmediği zaman tam anlamıyla işlev gösteremez. Basit karbonhidratlar ( şeker, kek, meyve, beyaz un vb.) hızlı bir çalışma için tetiklerler ancak çabuk tükenirler sonunda yanmış ve bitmiş bir his bırakırlar. Kompleks karbonhidratlar gibi uzun süre dayanıklı yakıtlara ihtiyacımız vardır. Sebzeler, kurubaklagiller, tam tahıllar yavaş yavaş enerji verirler. Ağırlıklı olarak bunları tüketin.



2) ATP' nin düşük olması yorgunluk yapar: Vücudun birincil enerji molekülü adenozin trifosfat ( ATP ) tır. Vücuttaki her metabolik reaksiyonda bu yakıtlar kullanılır. Yaşlandıkça bu enerji seviyeleri düşer bu yüzden gençken daha enerjik ve aktifizdir. ATP yapmak için vücut farklı kaynaklardan yardım alır. Koenzim Q10 ve bir antioksidan olan pirolo kinolin kinon (PQQ) ATP yapım sürecinde aktif olarak rol oynarlar. Bu maddelerin suplemanlarını alarak ATP üretimine katkıda bulunabilirsiniz.



3) Tiroid bozuklukları yorgunluğa yol açar: Eğer devamlı bir yorgunluk hissediyorsanız mutlaka tirodlerinize baktırın. Tiroid hormonu vücudun enerji tüketim hızını düzenlemede yardımcıdır. Bu hormon düzeylerinde hafif bir oynama bile yorgun hissettirir. Doktorunuza danışarak TSH, T3, T4, Serbest T3 ve T4 testlerini yaptırdığınızdan emin olun. Tek başına TSH bakılması yeterli bilgi vermemektedir.



4) İyi bir uyku uyumamak yorgunluk nedenidir: Yeterli uyku alınmıyorsa ( 7 saat ) muhtemelen asla enerjik hissedemeyeceksiniz. Uyku vücudun yeniden şarj olmasını sağlar. Araştırmalar uykunun beyindeki ATP seviyelerini arttırdığı yönündedir.



 



kaynak:sabah








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