SÜREKLİ YAZ SAATİ UYGULAMASI TORBA YASAYA EKLENDİ! ARTIK TOP MECLİSTE
Sürekli yaz saati uygulaması, torba yasaya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek.
Sürekli yaz saati uygulaması, Torba Yasa'ya eklendi, düzenleme Meclis'te görüşülecek. Geçen yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi büyük tartışmalara yol açsa da bu uygulamadan vazgeçilmemişti.
UYGULAMA BÜTÇE KOMİSYONU'NDA
Yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde değiştiriliyor.
ENERJİ BAKANI ALBAYRAK, "ÖNEMLİ KATKI YAPTI" DEMİŞTİ
Enerji Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, "Verimlilik hususunda yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı.Ne yaptı? Rakamsal olarak; raporlar yeni geldi.Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye? Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştk ama, dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitlerinden bir tanesi olan; teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda, büyüme ısınma tüketimi saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık, bir tasaruffa da etki etmesi itibariyle çok ciddi pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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