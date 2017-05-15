Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türü olan İstiridye mantarı birçok hastalığa iyi geliyor.



Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türü olan İstiridye mantarı birçok hastalığa iyi geliyor. Adını "İstiridyeye" olan benzerliğinden alan bu mantar türü, içerdiği vitaminlerle kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltmakla beraber kırmızı etten alınan proteini fazlasıyla karşılıyor.



Türkiye'de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan İstiridye mantarı, birçok hastalığa iyi geliyor. Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen, İstiridye şeklinde olması nedeniyle "İstiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi gören bu mantar, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep meydana geliyor.







kaynak:sabah