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sürekli tüketildiği takdirde kanser hastalarına şifa oluyor!

SÜREKLİ TÜKETİLDİĞİ TAKDİRDE KANSER HASTALARINA ŞİFA OLUYOR!

Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türü olan İstiridye mantarı birçok hastalığa iyi geliyor.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:21
Puan Ver : Sürekli Tüketildiği Takdirde Kanser Hastalarına Şifa Oluyor!(5/10)3


Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türü olan İstiridye mantarı birçok hastalığa iyi geliyor. Adını "İstiridyeye" olan benzerliğinden alan bu mantar türü, içerdiği vitaminlerle kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltmakla beraber kırmızı etten alınan proteini fazlasıyla karşılıyor.



Türkiye'de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan İstiridye mantarı, birçok hastalığa iyi geliyor. Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen, İstiridye şeklinde olması nedeniyle "İstiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi gören bu mantar, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep meydana geliyor.



 



kaynak:sabah








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