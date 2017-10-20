Astım KOAH teşhisi konulan ve sık sık kriz geçirdiği öğrenilen Ankaralı Turgut'un müşahede altında tutulduğu hastane odasından ilk görüntüler geldi.

Geçtiğimiz günlerde KOAH hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut'tan haber var.

GÖRÜNTÜLERİ EKRANA GETİRİLDİ

Astım KOAH teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un hastane odasındaki ilk görüntüleri Duymayan Kalmasın'da ekrana geldi.

SIK SIK KRİZ GEÇİRİYOR

Hastane masraflarını MSG kartıyla ödeyen Ankaralı Turgut'un sık sık astım krizi geçirdiği öğrenildi.

EN BÜYÜK KORKUSU SESİNİ KAYBETMEK

Tedavi süresi henüz belli olmayan Ankaralı Turgut "en büyük korkum sesimi kaybetmek' dedi.

İşte Ankaralı Turgut'un hastane odasından ilk görüntüler;

Kaynak: haberinburada