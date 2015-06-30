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süre bugün doluyor, ödemezse iflas sayılacak

SÜRE BUGÜN DOLUYOR, ÖDEMEZSE İFLAS SAYILACAK

Yunanistan'ın IMF'ye yapması gereken 1,6 milyar Euroluk ödemenin bugün son günü. Yunanistan eğer IMF'ye olan borcunu ödemezse bu akşamdan itibaren iflas etmiş sayılacak.

Tarih : 30 Haziran 2015, 12:45
Puan Ver : Süre Bugün Doluyor, Ödemezse İflas Sayılacak(10/10)8


Yunanistan ekonomisinin Avrupa Birliği (AB) ile imtihanı, bir kez daha dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Euro Bölgesi maliye bakanlarının, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan toplantıda Yunanistan'ın 30 Haziran'da ödemesi gereken borç için ek süre talebini reddetmelerinin ardından ülkenin geleceği olumsuz sonuca bir adım daha yaklaştı. Hükümetin, AB kurumları ve IMF ile yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalması, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkışını yeniden tartışmaya açtı.



Tüm gelişmeler üzerine ülkedeki vatandaşların paralarını kaybetme endişesi içinde banka ATM'lerine yönelerek uzun kuyruklar oluşturması sonrası, Mali İstikrar Konseyi, hükümete bankaların en az 6 iş günü kapalı kalması önerisinde bulundu. Konseyi önerisini dikkate alan hükümet, bankaların 6 Temmuz'a kadar kapalı kalmasına karar verdi. Ülkede bankalar referandumdan sonrasına kadar 1 hafta süreyle kapalı kalacak.








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