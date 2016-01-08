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SUR'DAN VE CİZRE'DEN ACI HABER GELDİ: 2 ŞEHİT


SUR'DAN VE CİZRE'DEN ACI HABER GELDİ: 2 ŞEHİT
Tarih : 08 Ocak 2016, 16:42
Puan Ver : Sur'dan Ve Cizre'den Acı Haber Geldi: 2 Şehit(9/10)7


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında bugün çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerden durumu ağır olan bir uzman çavuş, Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerin ise hastanede tedavisine devam ediliyor. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'nin Nur Mahallesi'nde terör örgütü üyelerinin roketli saldırısında bir uzman çavuş yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş kurtarılamayarak şehit oldu.



Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık günü, barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sur'da bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmalar yaşanırken, ilçeden sık sık silah ve patlama sesleri yükseldi. Çatışmalar sırasında PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateş ve tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda toplam 6 asker yaralandı. Yaralı askerlerden bir uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Yaralı 5 askerin Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Sur'da ise çatışmalar yer yer devam ediyor.



CİZRE'DEN DE ACI HABER: 1 ŞEHİT



Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'nin Nur Mahallesi'nde terör örgütü üyelerinin roketli saldırısında bir uzman çavuş yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş kurtarılamayarak şehit oldu.








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