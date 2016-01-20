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SUR'DAN BU KEZ İYİ HABER


SUR'DAN BU KEZ İYİ HABER
Tarih : 20 Ocak 2016, 11:32
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Sokağa çıkma yasağı uygulanan Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde, PKK terörü nedeniyle Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretime ara verildi. Bu okulun 570 öğrencisi Yenişehir'deki Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu'nda misafir ediliyor.



SİLAH VE BOMBA SESLERİ ALTINDA 110 NET



Bu öğrenciler arasındaki Şakir Duru ve Dicli Tiken ise misafir oldukları okulda girdikleri Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında büyük başarı elde etti. Silah ve bomba sesleri altında girdikleri TEOG sınavında, 8. sınıf öğrencisi Şakir Duru 120 sorudan 110; Dicle Tiken ise 105 net çıkararak adeta mucize yarattı. Şakir ve Dicle'nin hayalleri tıp okuyup doktor olmak.



ÇATIŞMAYA GÖRE DERS PROGRAMI



Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Eken, öğrencilerin zor şartlarda aldığı başarının 120 net düzeyinde olduğunu söyledi. 2 öğrencinin de ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Eken, "Buradaki durumdan öğreciler ciddi şekilde etkilendi ama büyük başarı kazandılar. Sur İlçesi'nde, karanlık olmadan öğrencileri eve göndermemiz gerekiyor. Bu yüzden ders programını değiştirip fen, Türkçe ve matematik derslerini ilk saatlere aldık." dedi.








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