O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SUR'DAN ACI HABER!


SUR'DAN ACI HABER!
Tarih : 05 Ocak 2016, 16:44
Puan Ver : Sur'dan Acı Haber!(5/10)4


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bugün de ilçede çatışmalar sürdü.



Jandarma ve polis özel harekat timlerinin birlikte yürüttüğü ve korucuların da destek verdiği operasyonlar sırasında, bugün Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 1 geçici köy korucusu teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas'la açtığı ateşte boynundan ağır yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan korucu, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



Sur'daki çatışmaların bugün Fatihpaşa ile Hasırlı mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Çatışmalar sırasında PKK'lıların tuzakladığı bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada şarapnel parçalarının isabet ettiği bir asker yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Sur'da çatışmalar aralıklarla devam ederken silah ve patlama sesleri duyuluyor.








Etiketler: Sur  Dan  Acı  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER