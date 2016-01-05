

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bugün de ilçede çatışmalar sürdü.







Jandarma ve polis özel harekat timlerinin birlikte yürüttüğü ve korucuların da destek verdiği operasyonlar sırasında, bugün Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 1 geçici köy korucusu teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas'la açtığı ateşte boynundan ağır yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan korucu, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.







Sur'daki çatışmaların bugün Fatihpaşa ile Hasırlı mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Çatışmalar sırasında PKK'lıların tuzakladığı bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada şarapnel parçalarının isabet ettiği bir asker yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Sur'da çatışmalar aralıklarla devam ederken silah ve patlama sesleri duyuluyor.