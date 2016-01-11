

Teröristlerin saldırısı sonucu 7'si asker ve 2'si polis olmak üzere 9 güvenlik görevlisi de yaralandı.







GEÇİCİ GÖREVLE DİYARBAKIR'DAYDI







Kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş'in Hatay'daki baba ocağına ateş düştü. İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan aile, oğullarının şehadet haberiyle fenalık geçirdi. Bingöl'de görevli olan ve kısa süre önce geçici görevle Diyarbakır'a giden Şehit Kıldiş'in eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.