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SUR'DAN ACI HABER: 2 ASKER ŞEHİT


SUR'DAN ACI HABER: 2 ASKER ŞEHİT
Tarih : 03 Şubat 2016, 16:22
Puan Ver : Sur'dan Acı Haber: 2 Asker Şehit(8/10)8


Sur'da dün yaralanan bir asker, bu sabah saatlerinde şehit olmuştu.



Öğle saatlerinde bir acı haber daha geldi. Acı haberi Genelkurmay Başkanlığı duyurdu.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



'03 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.10’da şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'







Etiketler: Sur  Dan  Acı  Haber  2  Asker  Şehit    haber

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