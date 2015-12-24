O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SUR'DAKİ VATANDAŞLARDAN OPERASYONA DESTEK


SUR'DAKİ VATANDAŞLARDAN OPERASYONA DESTEK
Tarih : 24 Aralık 2015, 11:37
Puan Ver : Sur'daki Vatandaşlardan Operasyona Destek(6/10)3


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askere sığınan vatandaşlar, 'Allah rızası düşüncesince operasyonu sonuna denli bitmeme ettirin, bizi bu pislikten kurtarın' diyerek, bölen yıldırı örgütüne müteveccih operasyonlara dayanak noktası verdi.



Güvenlik kaynaklarından tahsil edilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde canlı ve dizi eylem alanında askere sığınan yurttaşlar dün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu çeşidinden tehlikesiz müşterek alana boşaltma edildi.



TSK mensubunun arama etmiş olduğu evlerde canlı vatandaşlar, 'Biz bugüne denli yüzleri maskelenmiş 14-15 yaştaki çocuklardan tokat yiyorduk. Bugüne denli neredeydiniz? Geç de olsa geldiniz. Allah rızası düşüncesince operasyonu sonuna denli bitmeme ettirin, bizi bu pislikten kurtarın' diyerek, terörle savaş kapsamında düzenlenen operasyonları destekledi.








Etiketler: Sur  Daki  Vatandaşlardan  Operasyona  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER