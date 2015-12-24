

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askere sığınan vatandaşlar, 'Allah rızası düşüncesince operasyonu sonuna denli bitmeme ettirin, bizi bu pislikten kurtarın' diyerek, bölen yıldırı örgütüne müteveccih operasyonlara dayanak noktası verdi.



Güvenlik kaynaklarından tahsil edilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde canlı ve dizi eylem alanında askere sığınan yurttaşlar dün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu çeşidinden tehlikesiz müşterek alana boşaltma edildi.



TSK mensubunun arama etmiş olduğu evlerde canlı vatandaşlar, 'Biz bugüne denli yüzleri maskelenmiş 14-15 yaştaki çocuklardan tokat yiyorduk. Bugüne denli neredeydiniz? Geç de olsa geldiniz. Allah rızası düşüncesince operasyonu sonuna denli bitmeme ettirin, bizi bu pislikten kurtarın' diyerek, terörle savaş kapsamında düzenlenen operasyonları destekledi.