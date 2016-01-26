

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, 1'i keskin nişancı atışı, diğeri ise el bombalı saldırı sonucu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.



Sur'daki barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan, 11 Aralık cuma günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor.



Polis ve askeri birliklerin ortak düzenlediği operasyonda bugün de çatışma çıktı. Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak içerisinde bugün sabah saatlerinde 2 özel harekat polisi yaralandı.



Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.