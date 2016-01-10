SUR'DAKİ ÇATIŞMADA 2 ŞEHİT !
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda bir asker ile bir polis memuru şehit oldu. Saldırılarda 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Genelkurmay olayla ilgili açıklama yaptı.
Çatışmada şehit olan polis memurunun Buhari Ağçiçek, uzman çavuşun Metin Kıldiş olduğu açıklandı.
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