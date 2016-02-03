

Güvenlik güçlerince ilçe merkezinde teröristler tarafından kazılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imhası amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahallelerde başlatılan operasyon devam ediyor.







Çalışmalar sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.







Şehit askerin cenazesinin öğleden sonra düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.