

Diyarbakır Valiliği'nin, Sur ilçesindeki vatandaşların çatışma bölgesinden çıkması için oluşturduğu koridordan kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri, verilen sürenin başında ve sonunda defalarca anons ederek, bölgedeki vatandaşların ve örgüt mensupların çıkmasını istedi. Ancak verilen 1,5 saatlik sürede çıkan olmadı.







Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerdeki kadın ve çocukların tahliye edilebilmesi ve PKK'lı teröristlerin teslim olması için daha önce 4 kez koridor oluşturmuştu. Valilik, yazılı bir açıklama yaparak, bugün son kez saat 15.30 ila 17.00 arasında koridor oluşturulacağını açıklamıştı. Belirtilen saatte Balıkçılarbaşı semtinde Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare sokağından güvenlik koridoru oluşturuldu.







Valilik, bölgeden görüntü almak isteyen gazetecilere de izin verdi. Tahliye için belirtilen saatte, çatışmaların devam ettiği Hasırlı ve Savaş Mahallesi'nde operasyon durduruldu. Silah seslerinin susmasının ardından zırhlı araçlara örgüt mensuplarına ve vatandaşlara ayrı ayrı çağrı yapılarak güvenlik koridorundan tahliye olmaları istendi. Güvenlik güçleri yaptığı anonsta, bölgede bulunanların Cumhuriyet İlköğretim Okulu önüne gelmeleri gerektiği belirtildi.







Anonsta, teslim olan örgüt mensuplarının infaz edildiği iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Vatandaşlara ise her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi. Verilen sürenin bitmesine 5 dakika kalan güvenlik güçleri yine anons etti. Anonsta, verilen sürenin bitimine 5 dakika kaldığı, bundan sonra operasyona devam edileceği kaydedildi. Saatler 17.00'ı gösterdiğinde sürenin bittiği belirtilerek, gazetecilerin bölgeyi terk etmeleri istendi.