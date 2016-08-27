

Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinin bulunan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarında oluşturulan barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmalarında vatandaşların can ve mal güvenliği için 11 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.