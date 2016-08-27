SUR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının, bazı bölgelerde yarın kaldırılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinin bulunan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarında oluşturulan barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmalarında vatandaşların can ve mal güvenliği için 11 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar