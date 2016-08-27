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sur'da sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

SUR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının, bazı bölgelerde yarın kaldırılacağı bildirildi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:02
Puan Ver : Sur'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılıyor(0/10)


Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinin bulunan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarında oluşturulan barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmalarında vatandaşların can ve mal güvenliği için 11 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.








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