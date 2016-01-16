SUR'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelerde göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokağa çıkma yasağının 46'ncı gününde devam ettiği Sur ilçesinde operasyonlar sürüyor.
Dün 1 askerin şehit olduğu, 12 askerin de yaralandığı ilçede bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında bir kez daha sıcak çatışma yaşandı.
Çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yasaklı bölgenin girişlerinde oluşturulan güvenlik noktalarında bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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