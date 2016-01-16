

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelerde göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.







Sokağa çıkma yasağının 46'ncı gününde devam ettiği Sur ilçesinde operasyonlar sürüyor.







Dün 1 askerin şehit olduğu, 12 askerin de yaralandığı ilçede bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında bir kez daha sıcak çatışma yaşandı.







Çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yasaklı bölgenin girişlerinde oluşturulan güvenlik noktalarında bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



