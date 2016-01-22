

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık günü 6 mahallede hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için konulan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler ile polis ve Jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonlarda bugün ilçeden sık sık silah ve patlama sesleri yükseldi. Çatışmaların yaşandığı Hasırlı Mahallesi'nde teröristlerin düzenlediği raketatarlı saldırıda 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler bölgede bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.







SOKAĞA TUZAKLANAN BOMBA İMHA EDİLDİ







PKK'lıların tuzakladığı bombaların imhası da büyük bir titizlikle yürütülen ilçede Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında bulunan ve sokağa çıkma yasağı olmayan Bekçi Sokak üzerinde bomba tuzaklandığı belirlendi.







Polis bölgedekileri uzaklaştırıp, gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba kontrollü şekilde yerinde imha edildi. Tarihi Ulucami'de ise vatandaşlar bugün Cuma namazını patlama ve silah sesleri arasında kıldı.







Bu arada Sur'daki operasyonlara destek vermek için Dağkapı Meydanı'na getirilen bir tank bugün ilçe merkezine sokuldu. Gazi Caddesi üzerinden geçiş yapan tank bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.