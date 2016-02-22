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sur'da öldürülen terörist muhaberat ajanı

SUR'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST MUHABERAT AJANI

Sur'da PKK'lı teröristlerle birlikte güvenlik güçlerine ateş açan siyah üniformalı “yabancı savaşçılar”dan biri ölü olarak geçirildi.

Tarih : 22 Şubat 2016, 09:47
Puan Ver : Sur'da Öldürülen Terörist Muhaberat Ajanı(9/10)9


Cebinden Suriye gizli servisi “Muhaberat”a ait kimlik kartı çıkan “Salem” isimli ajanın uzun süredir bölgede olduğu tespit edildi. Ajanla beraber öldürülen diğer teröristin ise 1993 doğumlu C.Ö. olduğu öğrenildi.



Sur'da terör unsurlarına karşı başlatılan operasyon son aşamaya gelindi. Güvenlik birimleri, yaklaşık yüzde 95'inin temizlendiği Sur'da teröristlerin dar bir alana sıkıştırıldığını bildiriyor. Operasyonu yürüten güvenlik güçlerinin ilçede kalan son gruba sürekli “teslim olun" çağrısı yaptığı ancak PKK üst yönetiminden gelen emirle teröristlerin teslim olmak yerine güvenlik güçlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.



MUHABERAT AJANI ÇIKTI



Daha önce Sur'da çelik miğferli ve siyah üniformalı bazı yabancıların çatışmalara katıldığı ortaya çıkmıştı. 20 Şubat'ta Sur'daki bir binada öldürülen iki teröristten biri de siyah üniformalı bir yabancıydı. C.Ö adında 1993 doğumlu Türkiye vatandaşı bir teröristle birlikte öldürülen siyah üniformalı teröristin cebinden Suriye gizli servisine ait kimlik kartı bulundu. Salem ismindeki Suriyeli teröristin olayların en başından bu yana Muhaberat adına bölgede çatışmalara katıldığı belirlendi. Muhaberat ajanı PKK'lı teröristin PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin etkin olduğu bölgelerden Türkiye'ye girdiğini düşünülüyor. Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, PYD'nin silahlı kolu olan YPG'yi “Suriye ordusunun bir parçası" olarak nitelendirmişti.








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