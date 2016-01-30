

PKK'lılar betonla çevreleyerek özel inşa ettikleri sığınak evini keskin nişancılarla koruma altına aldı. Sur ilçesindeki Süleyman Nazif İlkokulu ve Mardinkapı İlkoklu arasındaki bölgede mevzilenen PKK'lılar Cizre'de ambulans kandırmacasına sığınan grup gibi özel inşa ettikleri sığınak evini keskin nişancılarla koruma altına aldı. Militanlar, saklanılan bu alanı beton ile güçlendirdi. Evin çevresine de elektronik patlayıcılar döşedi.







LAĞIM KANALINDA ERZAK KORİDORU







Kobani'de PKKlıları eğiten YPGlilerin de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle çatıştığı iddia edildi. Zaman zaman çatışma alanlarında siyah üniformalı kişilerin bulunduğu belirtilirken, teröristlerin miğfer kullanması dikkat çekti. Bölgede Suriye'nin Kobani bölgesinden gelen 5-7 keskin nişancının güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtiliyor. Ele geçirilen malzemeler ise PKK'lı keskin nişancıların özel olarak eğitildiğini ortaya koyuyor. Daha iyi nişan almak için göz büyütücü damla kullanan teröristlerin, rüzgar mesafesini ölçen cihazlar kullanmaya başladıkları da belirtiliyor. HDPli belediyelerin genişlettiği lağım kanallarının ise erzak koridoru olduğu belirlendi.







İKİ OKUL ARASINA SIKIŞTILAR







Sur ilçesinde Süleyman Nazif İlkokulu ile Mardinkapı İlkokulu arasında kalan sokaklar, örgütün son çırpınışlarına sahne oluyor. Bu bölgede bir alana sıkışan militanlar, söz konusu bölgenin ortasında yer alan bir binayı sığınak olarak kullanıyor.