O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sur'da mesafe 250 metreye düştü!

SUR'DA MESAFE 250 METREYE DÜŞTÜ!

Sur'da PKKlıları çembere alan ve bu çemberi her gün yavaş yavaş daraltan güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki mesafe 250 metreye düştü.

Tarih : 30 Ocak 2016, 10:04
Puan Ver : Sur'da Mesafe 250 Metreye Düştü!(6/10)3


PKK'lılar betonla çevreleyerek özel inşa ettikleri sığınak evini keskin nişancılarla koruma altına aldı. Sur ilçesindeki Süleyman Nazif İlkokulu ve Mardinkapı İlkoklu arasındaki bölgede mevzilenen PKK'lılar Cizre'de ambulans kandırmacasına sığınan grup gibi özel inşa ettikleri sığınak evini keskin nişancılarla koruma altına aldı. Militanlar, saklanılan bu alanı beton ile güçlendirdi. Evin çevresine de elektronik patlayıcılar döşedi.



LAĞIM KANALINDA ERZAK KORİDORU



Kobani'de PKKlıları eğiten YPGlilerin de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle çatıştığı iddia edildi. Zaman zaman çatışma alanlarında siyah üniformalı kişilerin bulunduğu belirtilirken, teröristlerin miğfer kullanması dikkat çekti. Bölgede Suriye'nin Kobani bölgesinden gelen 5-7 keskin nişancının güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtiliyor. Ele geçirilen malzemeler ise PKK'lı keskin nişancıların özel olarak eğitildiğini ortaya koyuyor. Daha iyi nişan almak için göz büyütücü damla kullanan teröristlerin, rüzgar mesafesini ölçen cihazlar kullanmaya başladıkları da belirtiliyor. HDPli belediyelerin genişlettiği lağım kanallarının ise erzak koridoru olduğu belirlendi.



İKİ OKUL ARASINA SIKIŞTILAR



Sur ilçesinde Süleyman Nazif İlkokulu ile Mardinkapı İlkokulu arasında kalan sokaklar, örgütün son çırpınışlarına sahne oluyor. Bu bölgede bir alana sıkışan militanlar, söz konusu bölgenin ortasında yer alan bir binayı sığınak olarak kullanıyor.








Etiketler: Sur  Da  Mesafe  250  Metreye  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER