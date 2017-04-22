SUR'DA HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Diyarbakır Sur ilçesinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de bulunduğu 500 polisle,16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.
Diyarbakır Sur ilçesinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de bulunduğu 500 polisle,16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.
kaynak:sabah
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