

Sur İlçesi'nde dün gece önceden tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaralanan 3 asker, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, 2 askerin tedavisi sürüyor.







Bu arada Sur İlçesi'nde operasyonlar devam ederken, bir evde yapılan aramada PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu konuda Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:







"İlimiz Sur İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Ziya Gökalp Mahallesi'nde BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir ikamette arama yapılmıştır. Yapılan aramalarda, 1 roketatar silahı, 3 anti personel roketatar mühimmatı, 1 anti tank roketatar mühimmatı, 4 roketatar mühimmatına ait sevk motorları, 30 elektrikli kapsül, halkı provoke etmeye yönelik bastırılmış çok sayıda el broşürü ele geçirilmiştir. Bahse konu adreste gerekli incelemeler yapılmış olup, materyaller muhafaza altına alınmış ve konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."