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SUR'DA EYLEM YAPAN HDP'LİLERE VATANDAŞ DESTEK VERMEDİ


Sur'da Eylem Yapan HDP'lilere Vatandaş Destek Vermedi
Tarih : 24 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Sur'da Eylem Yapan Hdp'lilere Vatandaş Destek Vermedi(10/10)6

HDP milletvekilleri Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi için verilen kamulaştırma kararı nedeniyle oturma eylemi başlattı.

Kamulaştırma kararı sonrası boşaltılan evlerin yıkımının sürdüğü tarihi Sur ilçesindeki Alipaşa Mahallesi'nin bir kısmı polis bariyerleri ile kapatıldı.

VATANDAŞ UMURSAMADI

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer'in aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişilik partili grup oturma eylemi başlattı.

Mahalle sakinlerinden bazılarının endişeli gözlerle izlediği oturma eylemi vatandaşlardan destek görmedi. HDP'lilerin oturma eylemi devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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